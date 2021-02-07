Шевченко переизбран в административный совет ФИВБ

Глава Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко переизбран в административный совет Международной федерации волейбола (ФИВБ), информирует сайт организации. Решение было принято на конгрессе FIVB, который проходит в онлайн-формате.

Шевченко входит в состав административного совета с 2008 года. Также он является вице-президентом Европейской конфедерации волейбола (CEV).