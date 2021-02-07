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«Динамо» снова обыграло «Зенит» из Санкт-Петербурга

19:37
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Волейболисты московского «Динамо» обыграли на выезде петербургский «Зенит» в матче мужской суперлиги Париматч.

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3-0 в пользу бело-голубых.

Накануне московский клуб одержал победу в четырех сетах.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

8-й тур

Зенит СПб (Санкт-Петербург) — Динамо М (Москва) — 0:3 (22:25, 21:25, 16:25)

7 февраля.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/volleyball/L/men/russia/2020-2021/

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