«Динамо» снова обыграло «Зенит» из Санкт-Петербурга

Волейболисты московского «Динамо» обыграли на выезде петербургский «Зенит» в матче мужской суперлиги Париматч.

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3-0 в пользу бело-голубых.

Накануне московский клуб одержал победу в четырех сетах.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

8-й тур

Зенит СПб (Санкт-Петербург) — Динамо М (Москва) — 0:3 (22:25, 21:25, 16:25)

7 февраля.