Экс-волейболистка сборной России, двукратная чемпионка мира и призер Олимпиад Екатерина Гамова - о трагедии в московском аэропорту Шереметьево. По последним данным, погиб 41 человек.

- Периодически я боюсь летать самолетами, как бы странно это не звучало, потому что за свою жизнь провела массу часов в воздухе! Страх периодически видоизменялся, боялась летать нашими авиакомпаниями, потом не боялась наших, но страх настигал в иностранных! Нервничала в больших самолетах, потом переставала и становилось не по себе в маленьких! Были периоды спокойствия на борту! Сейчас я нервничаю в основном при взлете, - написала Гамова в Инстаграме. - Когда у меня был выбор при покупке билетов, я всегда обходила стороной Sukhoi SJ, особенно после слов одного стюарда: "Я лучше уволюсь из компании, чем буду летать на нем". За последнее время это не первая поломка SJ, так почему же у нас не приостанавливаются использование бортов, до выявления всех причин неполадок, как делают это крупнейшие авиапроизводители в мире?! Самое страшное всегда - это человеческие жертвы, особенно щемит сердце, когда ты слышишь о погибших детях... Царствия Небесного...