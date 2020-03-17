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Плей-офф чемпионата России будет доигрываться без зрителей

16:54
Плей-офф женской и мужской суперлиги пока не прерывается. Фото https://twitter.com/volleyballvfv.
Плей-офф женской и мужской суперлиги пока не прерывается. Фото https://twitter.com/volleyballvfv.
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Всероссийская федерация волейбола приняла решение приостановить чемпионаты России на разных уровнях. Решение вступает в силу с 17 марта, сообщает официальны сайт организации.

При этом плей-офф женской и мужской суперлиги пока не прерывается. Матчи будут проходить без зрителей или с ограниченным числом болельщиков.

Проведение матчей будет зависеть от дальнейших решений федеральных и региональных властей.

На 21-22 марта запланированы ответные матчи плей-офф мужского турнира.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 185 067 человек. Умерших — 7330, выздоровевших — 80 236. В России на данный момент 114 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Корея.

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Дополнительная информация:

http://www.volley.ru/news/21508/

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