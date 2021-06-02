Ореол Камехо покидает «Зенит» из Санкт-Петербурга и продолжит карьеру в Китае
14:56
Доигровщик Ореол Камехо покидает «Зенит» из Санкт-Петербурга. Он продолжит карьеру в чемпионате Китая, сообщает Twitter мужской суперлиги.
34-летний кубинец, который имеет российское гражданство, выступал за «Зенит» с 2017 года. Также в России он играл за «Локомотив» из Новосибирска.
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