Ореол Камехо покидает «Зенит» из Санкт-Петербурга и продолжит карьеру в Китае

Доигровщик Ореол Камехо покидает «Зенит» из Санкт-Петербурга. Он продолжит карьеру в чемпионате Китая, сообщает Twitter мужской суперлиги.

А вот Ореола Камехо в новом сезоне в нашем чемпионате мы не увидим ? Доигровщик покинул Санкт-Петербург и, видимо, продолжит карьеру в чемпионате Китая ?? pic.twitter.com/AxAeZTTddm — Мужская волейбольная Суперлига Париматч (@superligamen) June 2, 2021

34-летний кубинец, который имеет российское гражданство, выступал за «Зенит» с 2017 года. Также в России он играл за «Локомотив» из Новосибирска.