Петрич и Ковалев стали новичками «Белогорья», Ильиных покинул команду

Волейболисты Неманья Петрич и Дмитрий Ковалев стали игроками «Белогорья», сообщает официальный сайт клуба.

Капитан сборной Сербии Петрич выступал за «Белогорье» в сезоне-2018/19. Затем доигровщик вернулся в Италию, где его последним клубом стала «Модена».

Ковалев играл в клубах «Губерния» и «Урал». Последние два года связующий провел в «Зените» из Санкт-Петербурга, с которым завоевал первые клубные награды.

Доигровщик Дмитрий Ильиных, выступавший в минувшем сезоне за «Белогорье», продолжит карьеру в Турции. 34-летний Ильиных стал игроком клуба «Сольхан», который в минувшем сезоне занял 9-е место в главной турецкой лиге.

Напомним, в завершившимся сезоне суперлиги команда из Белгорода заняла 14-е место в турнирной таблице.