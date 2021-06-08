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Кошелева перешла в итальянский клуб «Валлефолья»

12:11
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Чемпионка мира в составе сборной России по волейболу Татьяна Кошелева перешла в итальянский клуб «Валлефолья». Ранее 32-летняя россиянка провела сезон в составе турецкого «Галатасарая».

«Переход Татьяны Кошелевой говорит о том, какую сильную команду мы создаем. Она не нуждается в представлении. У нее огромный международный опыт, который поможет нам развиваться во всех направлениях», — отметил главный тренер команды Фабио Бонафеде.

Отметим, что «Валлефолья» лишь в прошлом сезоне завоевала право перейти в высший дивизион чемпионата Италии.

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