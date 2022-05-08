Московское «Динамо» завоевало бронзовые медали женской суперлиги

Московское «Динамо» обыграло казанское «Динамо» в третьем матче серии плей-офф женской суперлиги по волейболу и выиграло бронзовые медали чемпионата России.

Встреча в Москве завершилась со счетом 3-0 в пользу хозяек площадки. Счет в серии до трех побед стал 3-0 в пользу «Динамо» из Москвы.

В финальной серии чемпионата России играют «Локомотив» (Калининград) и «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург), счет — 2-1 в пользу команды из Краснодара.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

Матч за 3-е место

Динамо М (Москва) — Динамо-Ак Барс (Казань) — 3:0 (25:21, 25:21, 25:22)