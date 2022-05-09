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Сегодня, 17:43

«Уралочка» на тай-брейке победила «Локомотив» и сравняла счет в финальной серии

Иван Шитик
Корреспондент
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«Уралочка-НТМК» сравняла счет в финальной серии.
Фото ВК «Уралочка-НТМК».

«Уралочка-НТМК» на тай-брейке победила «Локомотив» в четвертом матче финальной серии женской суперлиги по волейболу.

«Уралочка» сравняла счет в финале — 2-2.

Решающий, пятый матч серии пройдет 12 мая в Калининграде.

Напомним, что «Локо является действующим чемпионом России. «Уралочка» в последний раз выигрывала золотые медали в 2005 году.

Ранее бронзовые медали суперлиги выиграли волейболистки московского «Динамо», обыграв одноименную команду из Казани.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

Финал

Уралочка-НТМК (Свердловская область) — Локомотив К (Калининградская область) — 3:2 (25:23, 20:25, 33:31, 23:25, 18:16)

Счет в серии: 2-2.

ВК Уралочка-НТМК
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