Максим Михайлов не исключил варианта перехода в заграничный клуб

Диагональный казанского «Зенита» Максим Михайлов заявил, что в будущем хотел бы попробовать свои силы в иностранном клубе. В феврале «Зенит» продлил контракт с 32-летним спортсменом до конца сезона-2021/22.

— Всегда непросто принимать решение о своем будущем. Но в этом клубе я прекрасно знаю всех. Еще важнее, что клуб ставит перед собой самые высокие задачи, — цитирует Михайлова World of Volley.

— Это правда, что у вас были предложения от иностранных клубов?

— Да, предложения поступали. И одно из них было из Италии.

— Вы готовы к переезду?

— Меня все устраивает в России. У нас очень сильный чемпионат. Может, когда-нибудь в будущем...

В составе «Зенита» Михайлов пять раз выиграл Лигу чемпионов, семь раз — чемпионат России, завоевал шесть Кубков страны и восемь Суперкубков, а также стал победителем клубного чемпионата мира-2017.