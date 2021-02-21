Казанское «Динамо» переиграло «Енисей»

«Динамо-Ак Барс» в четырех сетах победило «Енисей» в матче женской волейбольной суперлиги Париматч. Команда из Казани занимает второе место в турнирной таблице, набрав 58 очков.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

24-й тур

Динамо-Ак Барс (Казань) — Енисей (Красноярск) — 3:1 (25:15, 25:21, 25:27, 25:22)

21 февраля.

Спарта (Нижний Новгород) — Динамо Кр (Краснодар) — 3:1 (23:25, 25:21, 25:19, 25:17)

21 февраля.

Тулица (Тульская область) — Липецк (Липецкая область) — 1:3 (23:25, 15:25, 25:21, 26:28)

21 февраля.

Уралочка-НТМК (Свердловская область) — Минчанка (Минск) — 3:1 (19:25, 25:23, 25:15, 25:16)

21 февраля.