Казанское «Динамо» переиграло «Енисей»
20:24
«Динамо-Ак Барс» в четырех сетах победило «Енисей» в матче женской волейбольной суперлиги Париматч. Команда из Казани занимает второе место в турнирной таблице, набрав 58 очков.
Волейбол
Чемпионат России. Женщины
24-й тур
Динамо-Ак Барс (Казань) — Енисей (Красноярск) — 3:1 (25:15, 25:21, 25:27, 25:22)
21 февраля.
Спарта (Нижний Новгород) — Динамо Кр (Краснодар) — 3:1 (23:25, 25:21, 25:19, 25:17)
21 февраля.
Тулица (Тульская область) — Липецк (Липецкая область) — 1:3 (23:25, 15:25, 25:21, 26:28)
21 февраля.
Уралочка-НТМК (Свердловская область) — Минчанка (Минск) — 3:1 (19:25, 25:23, 25:15, 25:16)
21 февраля.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/volleyball/L/women/russia/2020-2021/
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