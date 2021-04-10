Новосибирский «Локомотив» завоевал бронзу чемпионата России и путевку в Лигу чемпионов.

В матче за третье место железнодорожники победили кемеровский «Кузбасс» со счетом 3:1.

Чемпионский титул разыграют московское «Динамо» и питерский «Зенит».

Чемпионат России

«Финал шести»

Матч за 3-е место

«Кузбасс» (Кемерово) — «Локомотив» (Новосибирск) — 1:3 (26:24, 23:25, 13:25, 21:25)