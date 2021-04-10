«Локомотив» завоевал бронзу чемпионата России
20:03
Новосибирский «Локомотив» завоевал бронзу чемпионата России и путевку в Лигу чемпионов.
В матче за третье место железнодорожники победили кемеровский «Кузбасс» со счетом 3:1.
Чемпионский титул разыграют московское «Динамо» и питерский «Зенит».
Чемпионат России
«Финал шести»
Матч за 3-е место
«Кузбасс» (Кемерово) — «Локомотив» (Новосибирск) — 1:3 (26:24, 23:25, 13:25, 21:25)
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/volleyball/L/men/russia/2020-2021/
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