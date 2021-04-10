Волейбол
Россия
Новости
Суперлига Париматч (мужчины) Календарь Париматч (мужчины) Суперлига Париматч (женщины) Календарь Париматч (женщины)
Новости   //    Волейбол   //    Россия

«Локомотив» завоевал бронзу чемпионата России

20:03
«Локомотив» завоевал бронзу чемпионата России. Фото lokovolley.com
«Локомотив» завоевал бронзу чемпионата России. Фото lokovolley.com
Теги:

Новосибирский «Локомотив» завоевал бронзу чемпионата России и путевку в Лигу чемпионов.

В матче за третье место железнодорожники победили кемеровский «Кузбасс» со счетом 3:1.

Чемпионский титул разыграют московское «Динамо» и питерский «Зенит».

Чемпионат России

«Финал шести»

Матч за 3-е место

«Кузбасс» (Кемерово) — «Локомотив» (Новосибирск) — 1:3 (26:24, 23:25, 13:25, 21:25)

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/volleyball/L/men/russia/2020-2021/

Волейбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...