Московское «Динамо» впервые с 2008 года стало чемпионом России

Московское «Динамо» стало чемпионом России по волейболу среди мужчин. В финале динамовцы обыграли «Зенит» из Санкт-Петербурга (3:1). Счет в партиях — 25:21, 25:18, 23:25, 26:24.

«Динамо» стало чемпионом впервые с 2008 года. Для команды это третье чемпионство. В текущем сезоне команда завоевала три трофея: золото чемпионата, Кубок России и Кубок CEV.

В матче за третье место новосибирский «Локомотив» победил «Кузбасс» (3:1).

Чемпионат России. Мужчины

Финал

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 1:3 (21:25, 18:25, 25:23, 24:26)

Матч за 3-е место

«Кузбасс» (Кемерово) — «Локомотив» (Новосибирск) — 1:3 (26:24, 23:25, 13:25, 21:25)

Матчи за 11 — 14-е места

2-й тур

«Белогорье» (Белгород) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 1:3 (25:20, 20:25, 24:26, 21:25)

«Газпром-Югра» (Сургут) — «Нефтяник» (Оренбург) — 1:3 (25:17, 19:25, 20:25, 19:25)

10 апреля.

10 апреля.