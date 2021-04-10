Московское «Динамо» впервые с 2008 года стало чемпионом России
Московское «Динамо» стало чемпионом России по волейболу среди мужчин. В финале динамовцы обыграли «Зенит» из Санкт-Петербурга (3:1). Счет в партиях — 25:21, 25:18, 23:25, 26:24.
«Динамо» стало чемпионом впервые с 2008 года. Для команды это третье чемпионство. В текущем сезоне команда завоевала три трофея: золото чемпионата, Кубок России и Кубок CEV.
В матче за третье место новосибирский «Локомотив» победил «Кузбасс» (3:1).
Чемпионат России. Мужчины
Финал
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 1:3 (21:25, 18:25, 25:23, 24:26)
Матч за 3-е место
«Кузбасс» (Кемерово) — «Локомотив» (Новосибирск) — 1:3 (26:24, 23:25, 13:25, 21:25)
Матчи за 11 — 14-е места
2-й тур
«Белогорье» (Белгород) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 1:3 (25:20, 20:25, 24:26, 21:25)
«Газпром-Югра» (Сургут) — «Нефтяник» (Оренбург) — 1:3 (25:17, 19:25, 20:25, 19:25)
10 апреля.
10 апреля.
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