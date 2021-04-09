Московское «Динамо» сыграет с петербургским «Зенитом» в финале суперлиги

Московское «Динамо» обыграло новосибирский «Локомотив» в полуфинале мужской суперлиги Париматч. Москвичи сыграют в решающем матче с петербургским «Зенитом».

«Локомотив» встретится с кемеровским «Кузбассом» в игре за бронзовые медали чемпионата.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

Матчи за 11 — 14-е места. 2-й тур

Нефтяник (Оренбург) — Динамо-ЛО (Ленинградская область) — 0:3 (18:25, 22:25, 23:25)

9 апреля.

Газпром-Югра (Сургут) — Белогорье (Белгород) — 3:0 (25:19, 25:19, 25:19)

9 апреля.

Матч за 5-е место

Факел (Новый Уренгой) — Зенит-Казань (Казань) — 1:3 (21:25, 25:23, 15:25, 19:25)

9 апреля.

1/2 финала

Кузбасс (Кемерово) — Зенит СПб (Санкт-Петербург) — 2:3 (24:26, 25:22, 26:24, 22:25, 11:15)

9 апреля.

Динамо М (Москва) — Локомотив Н (Новосибирск) — 3:1 (25:17, 25:13, 16:25, 25:23)

9 апреля.