Московское «Динамо» сыграет с петербургским «Зенитом» в финале суперлиги
Московское «Динамо» обыграло новосибирский «Локомотив» в полуфинале мужской суперлиги Париматч. Москвичи сыграют в решающем матче с петербургским «Зенитом».
«Локомотив» встретится с кемеровским «Кузбассом» в игре за бронзовые медали чемпионата.
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
Матчи за 11 — 14-е места. 2-й тур
Нефтяник (Оренбург) — Динамо-ЛО (Ленинградская область) — 0:3 (18:25, 22:25, 23:25)
9 апреля.
Газпром-Югра (Сургут) — Белогорье (Белгород) — 3:0 (25:19, 25:19, 25:19)
9 апреля.
Матч за 5-е место
Факел (Новый Уренгой) — Зенит-Казань (Казань) — 1:3 (21:25, 25:23, 15:25, 19:25)
9 апреля.
1/2 финала
Кузбасс (Кемерово) — Зенит СПб (Санкт-Петербург) — 2:3 (24:26, 25:22, 26:24, 22:25, 11:15)
9 апреля.
Динамо М (Москва) — Локомотив Н (Новосибирск) — 3:1 (25:17, 25:13, 16:25, 25:23)
9 апреля.
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