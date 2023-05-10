Волейболистки «Динамо» победили «Локомотив» и выиграли чемпионат России

Московское «Динамо» на выезде обыграло «Локомотив» из Калининградской области в четвертом матче финальной серии женской суперлиги — 3:1.

Волейболистки «Динамо» выиграли серию со счетом 3-1 и стали чемпионками России в 8-й раз.

В предыдущих двух сезонах золото выигрывал «Локомотив».

В серии за третье место между «Динамо-Метар» и «Протоном» счет равный — 2-2.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

Финал

«Локомотив» (Калининградская область) — «Динамо» (Москва) — 1:3 (29:27, 23:25, 26:28, 21:25)

Счет в серии: 1-3