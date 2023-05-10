Волейболистки «Динамо» победили «Локомотив» и выиграли чемпионат России
Московское «Динамо» на выезде обыграло «Локомотив» из Калининградской области в четвертом матче финальной серии женской суперлиги — 3:1.
Волейболистки «Динамо» выиграли серию со счетом 3-1 и стали чемпионками России в 8-й раз.
В предыдущих двух сезонах золото выигрывал «Локомотив».
В серии за третье место между «Динамо-Метар» и «Протоном» счет равный — 2-2.
Волейбол
Чемпионат России. Женщины
Финал
«Локомотив» (Калининградская область) — «Динамо» (Москва) — 1:3 (29:27, 23:25, 26:28, 21:25)
Счет в серии: 1-3
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