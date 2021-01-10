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«Кузбасс» — «Зенит»: прямая трансляция матча

12:40
Центральная игра тура. Фото vk.com/kuzbassvolley
Центральная игра тура. Фото vk.com/kuzbassvolley

Сегодня «Кузбасс» проведет первую домашнюю игру года в рамках чемпионата России. На своем паркете в Кемерово клуб примет лидера чемпионата России «Зенит» из Казани. Хозяева в то же время расположились на четвертой строчке в таблице суперлиги.

Встреча начнется в 13.00 по московскому времени.

Трансляция будет доступна на этой странице с любого удобного для вас устройства. После завершения игры, здесь будет доступна ее запись.

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