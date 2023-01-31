Казанский «Зенит» продлил контракт с чемпионом Европы Дмитрием Волковым

Казанский «Зенит» на официальном сайте объявил о продлении контракта с доигровщиком Дмитрием Волковым.

Срок соглашения с 27-летним волейболистом рассчитан до конца сезона-2024/25.

«Волков помог «Зениту» завоевать два Кубка России (2021, 2022), а также бронзовые (2022) медали чемпионата страны. В нынешнем сезоне Волков возглавляет список бомбардиров казанской команды, набрав 263 очка в 18 матчах. Также он входит в пятерку лучших эйсменов суперлиги. Мы желаем Дмитрию продолжать радовать казанских болельщиков яркой игрой и выиграть с «Зенитом» еще множество титулов!» — говорится в сообщении.

Дмитрий Волков — заслуженный мастер спорта России, чемпион Европы (2017) и серебряный призер Олимпийских игр в Токио.