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Сегодня, 11:12

Казанский «Зенит» продлил контракт с чемпионом Европы Дмитрием Волковым

Мария Гусева
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Казанский «Зенит» на официальном сайте объявил о продлении контракта с доигровщиком Дмитрием Волковым.

Срок соглашения с 27-летним волейболистом рассчитан до конца сезона-2024/25.

«Волков помог «Зениту» завоевать два Кубка России (2021, 2022), а также бронзовые (2022) медали чемпионата страны. В нынешнем сезоне Волков возглавляет список бомбардиров казанской команды, набрав 263 очка в 18 матчах. Также он входит в пятерку лучших эйсменов суперлиги. Мы желаем Дмитрию продолжать радовать казанских болельщиков яркой игрой и выиграть с «Зенитом» еще множество титулов!» — говорится в сообщении.

Дмитрий Волков — заслуженный мастер спорта России, чемпион Европы (2017) и серебряный призер Олимпийских игр в Токио.

Источник: https://zenit-kazan.com/news/?id=6531
ВК Зенит (Казань)
Дмитрий Волков
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