Главный тренер «Кузбасса» покидает команду

«Кузбасс» на официальном сайте сообщил о том, что по окончании сезона-2019/2020 команду покидают главный тренер Георге Крету, а также тренеры Франческо Олени и Мирко Фасини.

Иностранные специалисты провели в «Кузбассе» один сезон, по итогам которого кемеровский клуб занял третье место и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

?Главный тренер Георге Крету покидает «Кузбасс». Также кемеровский клуб расстается с тренерами Франческо Олени и Мирко Фасини.



? Волейбольный клуб «Кузбасс» благодарит Георге, Франческо и Мирко за работу и желает успехов в дальнейшей карьере!



#ВККузбасс #ВремяСильных pic.twitter.com/GcqqXgmgZ8 — ВК «Кузбасс» (Кемерово) (@Kuzbassvolley) May 15, 2020

Ранее появлялась информация, что клуб возглавит ушедший в отставку с поста старшего тренера казанского «Зенита» Алексей Вербов.