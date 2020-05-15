Волейбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Волейбол   //    Россия

Главный тренер «Кузбасса» покидает команду

13:06
Теги:

«Кузбасс» на официальном сайте сообщил о том, что по окончании сезона-2019/2020 команду покидают главный тренер Георге Крету, а также тренеры Франческо Олени и Мирко Фасини.

Иностранные специалисты провели в «Кузбассе» один сезон, по итогам которого кемеровский клуб занял третье место и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

Ранее появлялась информация, что клуб возглавит ушедший в отставку с поста старшего тренера казанского «Зенита» Алексей Вербов.

Дополнительная информация:

http://kuzbass-volley.ru/content/news/26550/

Волейбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир