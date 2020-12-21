«Енисей» уступил «Уралочке»

«Уралочка-НТМК» обыграла «Енисей» (3:2) в матче 13-го тура российской Суперлиги Париматч по волейболу среди женщин. Счет в партиях — 17:25, 25:23, 17:25, 25:22, 15:10 в пользу гостей.

Клуб из Свердловской области набрал 21 очко и занимает шестое место. У «Енисея» девять очков и последняя, 14-я позиция.

Чемпионат России. Женщины

13-й тур

«Енисей» (Красноярск) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 2:3 (25:17, 23:25, 25:17, 22:25, 10:15)

21 декабря.