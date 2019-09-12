Волейбольная суперлига заменит плей-офф финалом четырех

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко рассказал об особенностях нового сезона суперлиги, который стартует в октябре.

— Наш чемпионат — традиционно очень сильное состязание. Мы в этом году мы ожидаем особую изюминку и острую борьбу, поскольку пройдёт чемпионат в олимпийский сезон, — сказал Яременко на пресс-конференции, состоявшейся в четверг в Москве. — Нам пришлось серьёзно поработать на календарём. Олимпиада-2020 стартует 24 июля. Это на пару недель раньше, чем обычно. Плюс наши команды примут участие в Лиге наций. Это колоссальная нагрузки на спортсменов. Поэтому федерацией совместно с клубами было принято решение завершить сезон до 5 апреля. Плюс нельзя не учитывать январский отбор на Игры для команд, которые его не прошли. Все национальные чемпионаты обязаны сделать паузу — у нас же играют легионеры из разных стран. Исходя из этого, пришлось втиснуть, скажем так, чемпионат именно в такой формат — сократить предварительный этап и отказаться от полноценного плей-офф и заменить его Финалом четырех. Только так получилось.

Что касается телетрансляций, мы готовы делать что угодно, чтобы выйти на большие экраны — менять время матчей, переоборудовать залы. Пока нам удалось добиться только производства трансляции с каждого матча, соблюдения определенных требований к ним, к передаче сигнала. Стараемся делать такой продукт, который заинтересует телевидение.

Чемпионат женской суперлиги стартует 11 октября, мужской — 26 октября. (Мария Никулашкина)