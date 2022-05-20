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Сегодня, 18:31

В Федерации волейбола России отреагировали на извинения «Локомотива» за расистские высказывания Воронкова

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление «Локомотива» в связи с расистским высказыванием тренера калининградцев Андрея Воронкова в адрес кубинской волейболистки «Уралочки» Аиламы Монталво.

«Решение дисциплинарной комиссии уже не изменить. Все окончательные решения будут приняты на исполкоме. Остальные комментарии по этому поводу считаю давать некорректным», — сказал Яременко «СЭ».

Ранее в заявлении волейбольный клуб «Локомотив» извинился за поведение российского специалиста, отметив, что эмоциональная фраза не преследовала цели обидеть или унизить кого-либо на площадке или за ее пределами.

19 мая дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола после заседания посчитала целесообразным дисквалифицировать Воронкова на срок до двух лет. Точный срок дисквалификации будет определен на исполкоме ВФВ, его заседание пройдет 31 мая.

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