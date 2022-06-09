Скончался олимпийский чемпион по волейболу в составе сборной СССР Олег Молибога

Олимпийский чемпион по волейболу, двукратный чемпион мира в составе сборной СССР Олег Молибога умер в возрасте 69 лет, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Молибога скончался сегодня, 9 июня, после тяжелой и продолжительной болезни.

Молибога в составе сборной СССР выиграл Олимпиаду-1980, которая проходила в Москве. В качестве тренера он трижды выигрывал чемпионат России и один раз становился обладателем Кубка страны с ЦСКА.

Также Молибога работал помощником главного тренера в сборной СССР, Объединенной команде и сборной России. С национальной командой он выигрывал Кубок мира и чемпионат Европы в 1991 году.