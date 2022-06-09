Скончался олимпийский чемпион по волейболу в составе сборной СССР Олег Молибога
Олимпийский чемпион по волейболу, двукратный чемпион мира в составе сборной СССР Олег Молибога умер в возрасте 69 лет, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
Молибога скончался сегодня, 9 июня, после тяжелой и продолжительной болезни.
Молибога в составе сборной СССР выиграл Олимпиаду-1980, которая проходила в Москве. В качестве тренера он трижды выигрывал чемпионат России и один раз становился обладателем Кубка страны с ЦСКА.
Также Молибога работал помощником главного тренера в сборной СССР, Объединенной команде и сборной России. С национальной командой он выигрывал Кубок мира и чемпионат Европы в 1991 году.
Источник: https://www.volley.ru/news/26844/
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