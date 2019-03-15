Создана вторая мужская сборная России по волейболу

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) объявила о создании второй мужской сборной, которая выступит на летней Универсиаде в итальянском Неаполе.

– Создана вторая мужская команда, она выступит на Универсиаде. В числе задач – проверка перспективных волейболистов, которые затем будут привлекаться в первую команду, – приводит слова президента ВФВ Станислава Шевченко ТАСС.

Летняя Универсиада-2019 пройдет в Неаполе с 3 по 14 июля 2019 года. Сборная России по волейболу четыре раза выигрывала золотые медали соревнований (2009, 2011, 2013, 2015).