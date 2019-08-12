Саммельвуо допустил возвращение Вербова в сборную

Главный тренер сборной России Туомас Саммельвуо допустил, что Алексей Вербов может возобновить карьеру и вернуться в национальную команду. 37-летний волейболист завершил выступления и вошел в тренерский штаб казанского "Зенита". На Универсиаде-2019 он возглавлял мужскую команду России, которая взяла бронзу.

- На самом деле, это больше вопрос самого Алексея, - цитирует ТАСС Саммельвуо. - Ему необходимо определиться, будет ли он полноценно работать как тренер или же еще готов быть игроком. Если он будет в своей идеальной форме и будет готов, то это будет очень хороший кандидат для сборной. Но пока есть этот вопрос, он не решен.