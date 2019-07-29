Сафонов и Ащев продлили контракты с "Зенитом"

Центральные блокирующие Алексей Сафонов и Андрей Ащев в сезоне-2019/20 продолжат выступать за "Зенит", сообщается на официальном сайте клуба.

- Ожидания от сезона-2019/20 максимальные - победа в кубке ЕКВ и чемпионате России!, - цитирует Сафонова пресс-служба. - Новички "Зенита" - сильные и амбициозные игроки. Уверен, они укрепят команду. Ну и, как говорят - вместе мы сила!

- Очень рад, что и дальше буду выступать за "Зенит", - приводит слова Ащева официальный сайт клуба. - Хочу сказать большое спасибо нашим замечательным болельщикам за постоянную поддержку. Сделаем все от нас зависящее, чтобы в предстоящем сезоне радовать их как можно чаще.