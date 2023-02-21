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Допинг

Сегодня, 08:58

Стало известно, из-за какого запрещенного вещества дисквалифицировали волейболиста Ильиных

Иван Торопцев
Корреспондент
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Олимпийский чемпион по волейболу Дмитрий Ильиных был дисквалифицирован из-за того, что в его допинг-пробе обнаружили запрещенное вещество метилгексанамин, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«В допинг-пробе Ильиных, сданной в 2013 году, обнаружен метилгексанамин», — приводит ТАСС слова источника, знакомого с ситуацией.

18 февраля стало известно, что Ильиных дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. Его отстранение завершится 12 января 2025 года.

Сам Ильиных заявил, что не принимал запрещенных препаратов и подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Источник: https://tass.ru/sport/17100529
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