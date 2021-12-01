Новых главных тренеров женской и мужской сборных России по волейболу утвердят 14 декабря

Новые главные тренеры женской и мужской сборных России по волейболу будут названы 14 декабря, сообщил генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко.

«У нас контракты главных тренеров, привязанных к Олимпийским играм, заканчиваются в конце года, то есть 31 декабря. Дальше в конце года, 14 декабря, у нас будет президиум Всероссийской федерации волейбола, который утверждает всех главных тренеров в составах сборных на следующий год. В повестке стоит вопрос утверждения главных тренеров», — цитирует Яременко ТАСС.

Мужская сборная заняла второе место на Олимпиаде в Токио, в финале проиграв Франции со счетом 2:3. Женская команда дошла до 1/4 финала, проиграв сборной Бразилии со счетом 1:3.