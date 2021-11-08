В пресс-службе ВК «Урал» рассказали подробности смерти 21-летней волейболистки

Руководитель пресс-службы волейбольного клуба «Урал» Денис Таипов рассказал «СЭ» подробности ухода из жизни 21-летней волейболистки «Уфимочки» Алии Хамбиковой.

«Алия ушла из жизни 7 ноября. Для нас это большой шок, очень большая потеря. Алия была замечательным человеком, жизнерадостная. В команде у нее со всеми были отличные отношения. Сложно описать словами произошедшее.

Почему не указали причину болезни? Посовещались и подумали, что клубу будет не совсем корректно называть причину. Если захотят озвучить родственники или близкие люди, то они озвучат. Это личное дело. Видел, что многие в комментариях пишут про коронавирус. Нет, это не ковид. В последний месяц у нее обнаружили распространенное, тяжелое заболевание. Мы приняли решение не афишировать его. Алия пропускала последний тур, лежала в больнице. К сожалению, все пошло по худшему сценарию. Еще раз выражаем соболезнования, это большая утрата», — заявили в пресс-службе «СЭ».

Сегодня, 8 ноября, пресс-служба клуба сообщила о смерти Алии Хамбиковой.

Команда «Уфимочка-УГНТУ» выступает во втором по силе дивизионе российского женского волейбола.