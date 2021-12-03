Волейболистки «Динамо» обыграли «Ленинградку» в Суперлиге

«Динамо» в гостевом матче обыграл «Ленинградку» (3:0) в 9-м туре Суперлиги.

«Динамо» одержало четвертую победу подряд и в таблице чемпионата России располагается на четвертой строчке с 20 очками. «Ленинградка» (14 очков) занимает седьмое место.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

9-й тур

Ленинградка (Санкт-Петербург) — Динамо М (Москва) — 0:3 (15:25, 19:25, 14:25)

3 декабря.