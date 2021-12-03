Волейболистки «Динамо» обыграли «Ленинградку» в Суперлиге
20:25
«Динамо» в гостевом матче обыграл «Ленинградку» (3:0) в 9-м туре Суперлиги.
«Динамо» одержало четвертую победу подряд и в таблице чемпионата России располагается на четвертой строчке с 20 очками. «Ленинградка» (14 очков) занимает седьмое место.
Волейбол
Чемпионат России. Женщины
9-й тур
Ленинградка (Санкт-Петербург) — Динамо М (Москва) — 0:3 (15:25, 19:25, 14:25)
3 декабря.
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