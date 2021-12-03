Волейбол
Новости
Чемпионат мира Статьи Чемпионат Европы Лига наций. Женщины Лига наций. Мужчины
Кубок мира
Новости   //    Волейбол

Волейболистки «Динамо» обыграли «Ленинградку» в Суперлиге

20:25
Теги:

«Динамо» в гостевом матче обыграл «Ленинградку» (3:0) в 9-м туре Суперлиги.

«Динамо» одержало четвертую победу подряд и в таблице чемпионата России располагается на четвертой строчке с 20 очками. «Ленинградка» (14 очков) занимает седьмое место.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

9-й тур

Ленинградка (Санкт-Петербург) — Динамо М (Москва) — 0:3 (15:25, 19:25, 14:25)

3 декабря.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора
Читайте также
Закаливание организма: какой вид выбрать
Патрушев рассказал о позиции Блинкена по Минским соглашениям
0