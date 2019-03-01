Контракт Саммельвуо будет рассчитан до Олимпиады-2020

Финский специалист Туомас Саммельвуо, чью кандидатуру на пост главного тренера мужской сборной России одобрил президиум национальной федерации, пока официально не оформил отношения с ВФВ.

– Де-юре Саммельвуо возглавит сборную после заключения контракта, – отметил руководитель национальной федерации Станислав Шевченко. – Но это дело времени. Понятно, что мы уже остановили на нем свой выбор. Сейчас у него есть соглашение со сборной Финляндии, но в ближайшее время он закроет этот вопрос. Также мы дополнительно заслушаем его лично на следующем заседании президиума.

– На какой срок Саммельвуо будет предложен контракт?

– До окончания Олимпийских игр 2020 года. (Антон Бабошин)