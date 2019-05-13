Хулио Веласко завершил карьеру

Аргентинский тренер Хулио Веласко принял решение завершить карьеру. В нынешнем сезоне 67-летний специалист возглавлял "Модену".

– Тренер не может быть выше команды, – приводит Pagina 12 слова Веласко. – Я тренировал на протяжении 44 лет, и это было честью для меня. Это непростой момент, но, как и многие игроки, завершающие карьеру еще будучи в состоянии выступать, так и я хочу уйти, не дожидаясь спада.

Под его руководством Италия дважды выиграла чемпионат мира, трижды чемпионат Европы,5 раз Мировую лигу, а также завоевывали серебро Олимпийских игр. Веласко также тренировал сборные Чехии, Испании, Ирана и Аргентины. В 2005 году он был включен в Зал славы волейбола.