Голодец поздравила мужскую сборную России с попаданием в Токио-2020

Вице-премьер РФ Ольга Голодец прокомментировала три победы мужской сборной России в олимпийском отборочном турнире, позволившие команде попасть на Олимпиаду в Токио-2020.

- Поздравляю сборную России по волейболу с выходом на Олимпийские игры 2020 года, - - цитирует ТАСС Голодец. - Сборная России продемонстрировала уверенную игру в интерконтинентальном отборе и одержала блестящую победу в трех партиях над сильным соперником, сборной Ирана. Наши игроки продемонстрировали стабильную слаженную командную игру и волевые качества. Желаю успеха нашим спортсменам на Олимпиаде.

На Олимпиаде 2016 года россияне стали четвертыми, а в 2012 году одержали победу. Ранее путевку на Игры-2020 получила женская сборная России по волейболу.