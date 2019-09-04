Генеральный директор московского «Динамо» Владимир Зиничев прокомментировал вылет сборной России с чемпионата Европы. Россиянки в четвертьфинале уступили команде Италии.

— Перед началом турнира я говорил, что команде, которая дважды выигрывала золото чемпионата Европы за последние 6 лет, было бы неправильно довольствоваться разговорами о бронзе или выходе в полуфинал, — цитирует «РИА Новости» Зиничева. — Моя позиция не изменилась. Поражение в четвертьфинале — это провал, а причины провала и виновные — это предмет разбирательств для Всероссийской федерации волейбола. С позиции клуба мне сложно судить о причинах. «Динамо» отправило игроков, которых просил тренерский штаб, и я видел, что девушки «рубились», приносили очки. Они сделали все, но результата нет, а почему его нет, это вопрос для людей, которые за него отвечают.

Россиянки проиграли Италии в четвертьфинале чемпионата Европы по волейболу