Максим Михайлов: «Оказаться ниже первого места в группе нежелательно, но не катастрофично»

Диагональный сборной России Максим Михайлов отметил, что команде нужно будет прибавлять по ходу чемпионата Европы. Турнир стартует сегодня.

— Команда хорошо провела подготовительный период и готова показывать свою лучшую игру на чемпионате Европы, — цитируют «Известия» Михайлова. — Понятно, что свою работу всегда можно улучшать. Нам еще предстоит прибавлять по ходу турнира, необходимо вкатиться в чемпионат. Тем более в ходе последнего сбора были только тренировки, не играли даже товарищеские матчи. А ни одно занятие не заменит официальную встречу, поэтому уже в первой игре необходимо проявить максимальную концентрацию и быстро поймать нужный ритм.

Глупо говорить, что нам не важно занять первое место в группе. Тем более сейчас турнир проходит в четырех странах, и уже по ходу плей-офф придется совершать переезды из одного города в другой. А если мы займем первое место в группе, то сумеем дольше оставаться в Любляне и играть на площадке, к которой уже привыкнем. Но если придется поездить, то будем готовы и к этому. Так что оказаться ниже первого места в группе нежелательно, но не катастрофично.