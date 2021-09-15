«Наши по вторникам не подают». Реакция болельщиков на поражение сборной России от Польши

Болельщики раскритиковали мужскую сборную России за поражение от Польши в 1/4 финала чемпионата Европы.

Российская команда уступила полякам со счетом 0:3 (14:25, 24:26, 19:25) и завершила свое выступление на турнире. В полуфинале чемпионата Европы Польша сыграет с победителем матча Чехия — Словения.

Черемисин57: «Похоже, и волейбол в России встал на путь разложения! До баскетбольной сборной России ещё далеко, но такими темпами догонят и баскетболистов!»

Avlaq: «Хотелось бы узнать (что невозможно при нынешнем руководстве волейболом в России), какие задачи стояли перед сборной. С какой целью вызывался тот или иной игрок, зачем в сборной нужны не умеющие подавать игроки».

Ural Neo Front: «Достало такое отношение к турнирам! Тут мы будем биться, а тут можно приехать и дурака повалять! Ну а болельщикам можно лапшу на уши повесить про моральную усталость после ОИ, про сильно мотивированного соперника... Не надо тогда вообще приезжать было! Отвратительно!»

Gladiator999: «Надеюсь, это не начало конца эпохи, когда в волейбол в России всегда был «лучом света в темном царстве» в командных видах спорта... поскольку и на групповом этапе все было «на тоненького», есть опасения, что наступает кризис, если отсутствие одного Михайлова так серьёзно сказывается на результате...»

Shaun Murphy: «Михайлов, конечно, супер-игрок, но ему уже 33 и рано или поздно придётся играть без него. А кто за ним? Полетаев, Клец? Жигалов приехал, чтобы подавать в сетку. Так и придётся Егора в диагонали использовать».

vladmad 75 : «Спокойно достаточно отнёсся к поражению. Все-таки, во-первых, после ОИ всегда и у всех спад. Во-вторых, у нас идёт омоложение и хорошо, что игроки набираются опыта именно в таких условиях. Дома в разы тяжелее будет. Так что не стал бы я посыпать голову пеплом. Другое дело, где второго Михайлова найти? К сожалению, молодёжь пока сыровата для больших свершений. Но деваться то некуда. Надо!»

Pavel0904: «Все, кто в теме, все понимали, но сердцу не прикажешь, надеялись. Против поляков в оптимальном составе в Польше шансов всегда очень мало. Зато можно было два часа поупражняться в спряжении известного глагола.

Бо: «Если не умеешь подавать — зачем выходить на площадку? Взять и своими руками просто отдать сопернику очко! Которое, у таких команд, как Польша, надо выгрызать. Не оказалось в составе мужиков, которые бы бились до конца. И не надо все валить на Леона. Нам своих «Леонов» надо воспитывать. А у этой сборной, под прессом трибун, не оказалось ни профессионализма, ни самоотдачи, ни мастерства. Печально».

Iz_naroda: «Одна из причин поражения — наши по вторникам не подают».