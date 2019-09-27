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Сербские болельщики прервали минуту молчания в память о Жаке Шираке

27 сентября 2019, 22:57
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В полуфинале мужского чемпионата Европы сборная Франции играет с командой Сербии. Перед началом встречи было принято решение почтить память умершего на 86-м году жизни бывшего президента Франции Жака Ширака минутой молчания, сообщает L'Equipe.

Однако сербские болельщики саботировали акцию. Часть из них скандировала с трибун: «Он бомбил нас». Другие кричали: «Террорист, террорист».

Напомним, что Ширак поддержал бомбардировку тогда еще Югославии силами НАТО в 1999 году.

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