Волейбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Волейбол   //    Чемпионат Европы   //    Мужчины

Сборная России в 1/8 финала чемпионата Европы сыграет с Грецией

20:21
Теги:

Сборная России на чемпионате Европы в трех сетах победила Словению и выиграла групповой этап, ни разу не проиграв за пять встреч. В 1/8 финала команда Туомаса Саммелвуо встретится с Грецией, в активе которой 1 выигрыш и 4 поражения.

Матч состоится 21 сентября в Любляне (Словения).

Чемпионат Европы-2019 по волейболу: новости и обзоры, состав групп и турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, календарь игр группы сборной России

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир