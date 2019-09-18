Сборная России в 1/8 финала чемпионата Европы сыграет с Грецией

Сборная России на чемпионате Европы в трех сетах победила Словению и выиграла групповой этап, ни разу не проиграв за пять встреч. В 1/8 финала команда Туомаса Саммелвуо встретится с Грецией, в активе которой 1 выигрыш и 4 поражения.

Матч состоится 21 сентября в Любляне (Словения).

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