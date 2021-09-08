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Сборная России разгромила Северную Македонию в матче чемпионата Европы

18:25
Сборная России по волейболу.
Сборная России по волейболу.
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Сборная России разгромила Северную Македонию в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы. Российская команда взяла верх в трех сетах — 25:15, 25:13, 25:18. Сборная России впервые на турнире обыграла соперника за три сета.

Россияне заранее гарантировали себе выход в плей-офф, то место российской команды в группе, а также соперник по плей-офф станут известны после более поздних матчей.

Волейбол

Чемпионат Европы. Мужчины

Группа C

Россия — Северная Македония (Македония) — 3:0 (25:15, 25:13, 25:18)

8 сентября. Тампере. «Hakametsa Arena».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/volleyball/L/men/euro/2021/

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Иван Шитик все материалы автора

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