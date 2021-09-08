Сборная России разгромила Северную Македонию в матче чемпионата Европы

Сборная России разгромила Северную Македонию в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы. Российская команда взяла верх в трех сетах — 25:15, 25:13, 25:18. Сборная России впервые на турнире обыграла соперника за три сета.

Россияне заранее гарантировали себе выход в плей-офф, то место российской команды в группе, а также соперник по плей-офф станут известны после более поздних матчей.

Волейбол

Чемпионат Европы. Мужчины

Группа C

Россия — Северная Македония (Македония) — 3:0 (25:15, 25:13, 25:18)

8 сентября. Тампере. «Hakametsa Arena».