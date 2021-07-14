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Сборная России на тай-брейке победила Словению в матче юниорского чемпионата Европы

14 июля 2021, 18:42
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Мужская сборная России одержала четвертую подряд победу на старте юниорского чемпионата Европы. Россияне на тай-брейке одолели команду Словении — 25:19, 23:25, 25:18, 23:25, 15:13.

Россия утвердилась на первой строчке в турнирной таблице, нанеся словенцам первое поражение в турнире. Сборная России обеспечила себе место в полуфинале.

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Иван Шитик все материалы автора

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