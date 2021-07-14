Сборная России на тай-брейке победила Словению в матче юниорского чемпионата Европы
14 июля 2021, 18:42
Мужская сборная России одержала четвертую подряд победу на старте юниорского чемпионата Европы. Россияне на тай-брейке одолели команду Словении — 25:19, 23:25, 25:18, 23:25, 15:13.
Россия утвердилась на первой строчке в турнирной таблице, нанеся словенцам первое поражение в турнире. Сборная России обеспечила себе место в полуфинале.
Читайте также
9
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю