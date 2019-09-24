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Капитан сборной России объяснил причины поражения от Словении

09:07
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Капитан сборной России связующий Игорь Кобзарь заявил, что словенцы смогли воспользоваться ошибками россиян в четвертьфинальном матче чемпионата Европы (1:3), который проходит во Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах.

Марибор. Чемпионат Европы. Россия&nbsp;&mdash; Словения&nbsp;&mdash; 1:3.Волейбольный Марибор. Словения сенсационно выбила Россию с Евро

- Первый сет был важен. Мы играли допустили несколько ошибок, чем предоставили шанс словенской команде, которая смогла им воспользоваться. Было трудно переломить ход игры, — приводит слова Кобзаря официальный сайт турнира.

Перед матчем мы считались фаворитами, это оказывало дополнительное давление. Словенские болельщики оказывали просто сумасшедшую поддержку своей команде, и благодаря этому соперник был лучше.

Напомним, что на групповом этапе турнира россияне обыграли словенцев со счетом 3:0.

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