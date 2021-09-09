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Эстония уступила Франции и покинула чемпионат Европы

9 сентября 2021, 22:11

Сборная Франции победила команду Эстонии (3:0) в матче группового турнира чемпионата Европы по волейболу среди мужчин.

Счет в партиях — 25:18, 25:17, 25:19. Французы набрали 15 очков и выиграли группу D. Эстонцы с 3 очками заняли последнее, шестое, место и покинули турнир.

Чемпионат Европы. Мужчины

Группа D

Эстония — Франция — 0:3 (18:25, 17:25, 19:25)

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Евгений Петров все материалы автора

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