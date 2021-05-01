Волейболистки «Конельяно» впервые в истории выиграли Лигу чемпионов
21:43
Волейболистки итальянского клуба «Конельяно» стали победителями Лиги чемпионов. В пятисетовом матче они обыграли соперниц из турецкого «Вакыфбанка».
«Конельяно» впервые в истории выиграл ЛЧ. Ранее клуб дважды становился серебряным призером турнира и один раз — бронзовым.
Волейбол
Лига чемпионов. Женщины
Финал
Конельяно (Италия) — Вакыфбанк (Турция) — 3:2 (22:25, 25:22, 23:25, 25:23, 15:12)
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