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Волейболистки «Конельяно» впервые в истории выиграли Лигу чемпионов

21:43

Волейболистки итальянского клуба «Конельяно» стали победителями Лиги чемпионов. В пятисетовом матче они обыграли соперниц из турецкого «Вакыфбанка».

«Конельяно» впервые в истории выиграл ЛЧ. Ранее клуб дважды становился серебряным призером турнира и один раз — бронзовым.

Волейбол

Лига чемпионов. Женщины

Финал

Конельяно (Италия) — Вакыфбанк (Турция) — 3:2 (22:25, 25:22, 23:25, 25:23, 15:12)

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