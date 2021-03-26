В «Динамо» обвинили службу безопасности «Зенита» в инциденте с болельщиком на награждении Кубка ЕКВ

В московском волейбольном клубе «Динамо» прокомментировали скандал с выбежавшим на площадку болельщиком во время церемонии награждения в финале Кубка ЕКВ. В результате потасовки молодому человеку потребовалась скорая помощь.

«К сожалению, праздник волейбола был испорчен крайне непрофессиональным уровнем организации спортивного мероприятия. Поддержать московское «Динамо» в выездном матче прибыло несколько организованных групп болельщиков.

Ещё до начала встречи местная служба безопасности вела себя крайне вызывающе и агрессивно по отношению к болельщикам нашей команды. Без объяснений причин поклонникам бело-голубых было запрещено пронести на сектор флаги и баннеры.

Во время церемонии награждения известный болельщик волейбольного клуба «Динамо» Дима Челси выбежал на площадку, чтобы разделить со своей командой радость победы. Появление посторонних лиц в «чистой зоне» также является явной недоработкой службы безопасности ВК «Зенит», обязанностью которой является недопущение подобных ситуаций вплоть до окончания мероприятия», - говорится в заявлении «Динамо» на официальном сайте.

Ранее петербургский «Зенит» на официальном сайте заявил, что выбежавший фанат «Динамо» находился в алкогольном опьянении и сотрудники безопасности арены вели себя согласно инструкциям.

Встреча прошла 25 марта в Санкт-Петербурге и завершилась победой московского клуба (3-1, первая игра финала завершилась победой москвичей со счетом 3-2).