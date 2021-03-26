В «Динамо» обвинили службу безопасности «Зенита» в инциденте с болельщиком на награждении Кубка ЕКВ
В московском волейбольном клубе «Динамо» прокомментировали скандал с выбежавшим на площадку болельщиком во время церемонии награждения в финале Кубка ЕКВ. В результате потасовки молодому человеку потребовалась скорая помощь.
«К сожалению, праздник волейбола был испорчен крайне непрофессиональным уровнем организации спортивного мероприятия. Поддержать московское «Динамо» в выездном матче прибыло несколько организованных групп болельщиков.
Ещё до начала встречи местная служба безопасности вела себя крайне вызывающе и агрессивно по отношению к болельщикам нашей команды. Без объяснений причин поклонникам бело-голубых было запрещено пронести на сектор флаги и баннеры.
Во время церемонии награждения известный болельщик волейбольного клуба «Динамо» Дима Челси выбежал на площадку, чтобы разделить со своей командой радость победы. Появление посторонних лиц в «чистой зоне» также является явной недоработкой службы безопасности ВК «Зенит», обязанностью которой является недопущение подобных ситуаций вплоть до окончания мероприятия», - говорится в заявлении «Динамо» на официальном сайте.
Ранее петербургский «Зенит» на официальном сайте заявил, что выбежавший фанат «Динамо» находился в алкогольном опьянении и сотрудники безопасности арены вели себя согласно инструкциям.
Встреча прошла 25 марта в Санкт-Петербурге и завершилась победой московского клуба (3-1, первая игра финала завершилась победой москвичей со счетом 3-2).
Дополнительная информация:
https://vcdynamo.ru/novosti-i-sobytiya/novosti-kluba/volejbolnyij-klub-%C2%ABdinamo%C2%BB-vyirazhaet-obespokoennost-urovnem-provedeniya-oficzialnyix-matchej-vk-%C2%ABzenit%C2%BB-(sankt-peterburg)/
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