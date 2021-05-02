Польский «Кендзежин-Козле» обыграл «Трентино» и впервые стал победителем Лиги чемпионов
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Польский «Кендзежин-Козле» в финале Лиги чемпионов победил итальянский «Трентино» со счетом 3:1.
«Кендзежин-Козле» впервые стал победителем турнира. Ранее ни один клуб из Польши не добивался победы в Лиге чемпионов.
TAAAAAAAAAAAK!!! ?YKN?LI?MY TO!!! ?????????? pic.twitter.com/OD4TZcyyX8— Grupa Azoty ZAKSA K?dzierzyn-Ko?le (@ZAKSAofficial) May 1, 2021
Волейбол
Лига чемпионов. Мужчины
Финал
Кендзежин-Козле (Польша) — Трентино (Италия) — 3:1 (25:22, 25:22, 20:25, 28:26)
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