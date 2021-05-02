Волейбол
Еврокубки
Новости
Лига чемпионов (М) Лига чемпионов (Ж) Кубок ЕКВ (М) Кубок ЕКВ (Ж) Кубок вызова (мужчины)
Кубок вызова (женщины)
Новости   //    Волейбол   //    Еврокубки

Польский «Кендзежин-Козле» обыграл «Трентино» и впервые стал победителем Лиги чемпионов

00:44

Польский «Кендзежин-Козле» в финале Лиги чемпионов победил итальянский «Трентино» со счетом 3:1.

«Кендзежин-Козле» впервые стал победителем турнира. Ранее ни один клуб из Польши не добивался победы в Лиге чемпионов.

Волейбол

Лига чемпионов. Мужчины

Финал

Кендзежин-Козле (Польша) — Трентино (Италия) — 3:1 (25:22, 25:22, 20:25, 28:26)

Читайте также

«Егору даже медаль не оставили. Он что, прокаженный?» Жесткое интервью агента Чинахова про «Авангард»
Как актер Никита Панфилов узнал об измене жены
Мать единственной не пострадавшей в ДТП на Ставрополье: Это чудо
Синоптики предупредили о приближении к Земле сильной солнечной бури

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд