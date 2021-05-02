Польский «Кендзежин-Козле» обыграл «Трентино» и впервые стал победителем Лиги чемпионов

Польский «Кендзежин-Козле» в финале Лиги чемпионов победил итальянский «Трентино» со счетом 3:1.

«Кендзежин-Козле» впервые стал победителем турнира. Ранее ни один клуб из Польши не добивался победы в Лиге чемпионов.

Волейбол

Лига чемпионов. Мужчины

Финал

Кендзежин-Козле (Польша) — Трентино (Италия) — 3:1 (25:22, 25:22, 20:25, 28:26)