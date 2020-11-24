«Динамо-Ак-Барс» уступило «Новаре» на старте Лиги чемпионов

«Новара» победила «Динамо-Ак Барс» (3:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов по волейболу среди женщин.

Завтра российскому клубу предстоит матч против польского «Хемика», а 26 ноября — против чешского «Оломоуца». Напомним, из-за пандемии коронавируса формат турнира был изменен.

Лига чемпионов. Женщины

Группа E

«Новара» (Италия) — «Динамо-Ак Барс» (Россия) — 3:0 (25:19, 25:22, 25:13)

24 ноября.