«Динамо-Ак-Барс» уступило «Новаре» на старте Лиги чемпионов
21:34
«Новара» победила «Динамо-Ак Барс» (3:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов по волейболу среди женщин.
Завтра российскому клубу предстоит матч против польского «Хемика», а 26 ноября — против чешского «Оломоуца». Напомним, из-за пандемии коронавируса формат турнира был изменен.
Лига чемпионов. Женщины
Группа E
«Новара» (Италия) — «Динамо-Ак Барс» (Россия) — 3:0 (25:19, 25:22, 25:13)
24 ноября.
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