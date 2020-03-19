«Локомотив» выиграл у «Зенита» в первом полуфинале Кубка ЕКВ. Матч прошел без зрителей

«Локомотив» победил «Зенит» в первом матче 1/2 финала Кубка ЕКВ — 3:1. Из-за эпидемии коронавируса игра прошла без зрителей. Ответный полуфинал должен состояться в Санкт-Петербурге 26 марта, но, вероятно, будет перенесен из-за ограничений на массовые мероприятия.

В другом полуфинале должны встретиться «Галатасарай» и «Модена», первая игра была намечена на 18 марта, но была перенесена.

Кубок ЕКВ

Мужчины

1/2 финала

«Локомотив» (Россия) — «Зенит» СПб (Россия) — 3:1 (25:22, 25:23, 23:25, 25:22)