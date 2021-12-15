Московское «Динамо» на выезде обыграло «Гринярд» в Лиге чемпионов

В матче группового турнира Лиги чемпионов по волейболу среди мужчин московское «Динамо» победило «Гринярд» (3:0).

Счет в партиях — 25:20, 25:22, 25:18 в пользу российского клуба. «Динамо» набрало пять очков и лидирует в группе В. У бельгийского клуба три очка и второе место.

Лига чемпионов. Мужчины

Группа B

«Гринярд» (Бельгия) — «Динамо» Москва (Россия) — 0:3 (20:25, 22:25, 18:25)

14 декабря.