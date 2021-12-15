«Уралочка-НТМК» вышла в 1/4 финала волейбольного Кубка ЕКВ

Волейболистки «Уралочки-НТМК» из Свердловской области вышли в четвертьфинал Кубка ЕКВ. Россиянки выиграли в трех сетах ответный матч 1/8 финала против бельгийской команды «Одергем».

В первой игре на своей площадке также была сильнее «Уралочка».

Отметим, ответная игра 1/8 финала Кубка ЕКВ по договоренности клубов также прошла в Нижнем Тагиле.