«Уралочка-НТМК» вышла в 1/4 финала волейбольного Кубка ЕКВ
17:24
Волейболистки «Уралочки-НТМК» из Свердловской области вышли в четвертьфинал Кубка ЕКВ. Россиянки выиграли в трех сетах ответный матч 1/8 финала против бельгийской команды «Одергем».
В первой игре на своей площадке также была сильнее «Уралочка».
Отметим, ответная игра 1/8 финала Кубка ЕКВ по договоренности клубов также прошла в Нижнем Тагиле.
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