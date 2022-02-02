Московское «Динамо» просило Европейскую конфедерацию волейбола и чешскую «Дуклу» перенести матч Лиги чемпионов на другую дату после отказа посольства Чехии выдать въездные визы ряду сотрудников клуба, но получило отказ по непонятным причинам, рассказал «СЭ» гендиректор столичного клуба Владимир Зиничев.

— Мы через нашу национальную федерацию связались с ЕКВ и с «Дуклой» с просьбой перенести матч, — говорит Зиничев. — Тем более, что по ходу турнира мы уже видели, что другие команды цивилизованно договаривались. Например, «Фенербахче» после вспышки ковида перенес игру с казанским «Динамо». Но чешский клуб ответил — мы уже потратились на приезд судей, нам нужно подумать.

В результате во вторник мы получили письмо от ЕКВ с отказом. В нем говорится, что о матче с «Дуклой» мы знали с момента жеребьевки в сентябре, и за это время могли оформить документы. И что мы имели возможность сыграть и в том составе, который получил визы. Но так можно дойти и до того, что на выездные игры Лиги чемпионов возить по шесть человек и тренера, как какая-то школьная команда! К тому же в правилах самой ЕКВ предусмотрены жесткие штрафы за игру неполной заявкой.

Напомним, что чешская сторона выдала «Динамо» только 12 виз из запрошенных 17, отказав во въезде пяти членам тренерского штаба команды.

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