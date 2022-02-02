Волейбол
Еврокубки
Новости
Лига чемпионов (М) Лига чемпионов (Ж) Кубок ЕКВ (М) Кубок ЕКВ (Ж) Кубок вызова (мужчины)
Кубок вызова (женщины)
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Волейбол
Еврокубки

Сегодня, 14:40

«Еще один пример недружественного отношения». В «Динамо» недовольны поведением властей Чехии и ЕКВ

Генеральный «Динамо» Зиничев заявил, что в команде недовольны поведением властей Чехии и ЕКВ
Антон Бабошин
Корреспондент

Генеральный директор московского «Динамо» Владимир Зиничев сказал, что в клубе глубоко разочарованы ситуацией с несостоявшимся матчем Лиги чемпионов против чешской «Дуклы» и считают себя жертвой несправедливости со стороны Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ).

— Мы глубоко разочарованы сложившейся ситуацией, — сказал Зиничев. — Считаем, что это яркое проявление предвзятого отношения со стороны Чехии — недавно наш МИД включил ее в список недружественных государств, и вот вам еще один пример. Сравните, как мы отнеслись к просьбам «Дуклы», и как вообще принято решать подобные проблемы в волейбольной среде. А со стороны ЕКВ мы видим попустительство и несправедливое отношение — сначала они пишут письмо одной стороне, а когда та его игнорирует, решают наказать вторую.

Напомним, что в ноябре «Динамо» по просьбе ЕКВ содействовало «Дукле», которая прилетела на матч первого тура группового этапа военным бортом чешских ВВС. А накануне стало известно, что ЕКВ отказалась перенести ответную игру, несмотря на то, что Чехия отказалась выдавать въездные визы пяти членам тренерского штаба бело-голубых.

Дичь в Лиге чемпионов. Российский клуб вылетает из турнира решением чешских дипломатов

Волейбол
ВК Динамо (Москва)
1
2
Читайте также
Россию ждет историческая битва с Украиной за финал Евро. Пока наши справились с Грузией
Олимпиада в Пекине еще не началась, но она уже очень не нравится Западу: что пишут о Играх-2022 иностранные СМИ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Можно возить и по шесть игроков, как школьная команда». Гендиректор «Динамо» — об отказе перенести матч с «Дуклой»

«По регламенту делегация не должна превышать 25 человек, а выдали 12 виз». Гендиректор «Динамо» о матче с «Дуклой»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости