«Еще один пример недружественного отношения». В «Динамо» недовольны поведением властей Чехии и ЕКВ

Генеральный директор московского «Динамо» Владимир Зиничев сказал, что в клубе глубоко разочарованы ситуацией с несостоявшимся матчем Лиги чемпионов против чешской «Дуклы» и считают себя жертвой несправедливости со стороны Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ).

— Мы глубоко разочарованы сложившейся ситуацией, — сказал Зиничев. — Считаем, что это яркое проявление предвзятого отношения со стороны Чехии — недавно наш МИД включил ее в список недружественных государств, и вот вам еще один пример. Сравните, как мы отнеслись к просьбам «Дуклы», и как вообще принято решать подобные проблемы в волейбольной среде. А со стороны ЕКВ мы видим попустительство и несправедливое отношение — сначала они пишут письмо одной стороне, а когда та его игнорирует, решают наказать вторую.

Напомним, что в ноябре «Динамо» по просьбе ЕКВ содействовало «Дукле», которая прилетела на матч первого тура группового этапа военным бортом чешских ВВС. А накануне стало известно, что ЕКВ отказалась перенести ответную игру, несмотря на то, что Чехия отказалась выдавать въездные визы пяти членам тренерского штаба бело-голубых.

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